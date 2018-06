Red Bull e Ubisoft consolidano la loro collaborazione con The Crew 2

Ubisoft e Red Bull hanno annunciato di voler portare a nuovi livelli la propria collaborazione per The Crew 2, il nuovo episodio del rivoluzionario franchise di guida open world.

Per celebrare l'imminente Open Beta del gioco, che si terrà dal 21 al 25 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC, i due brand hanno annunciato Face Your Ride, il contest che darà l'opportunità ai giocatori di vincere una Gold Edition del videogioco. I giocatori possono ora scaricare la beta alla pagina thecrewgame.com/beta.

Ubisoft e Red Bull hanno iniziato la loro collaborazione nel 2016 in occasione del lancio di Steep TM , un gioco sportivo e d'azione open world con discipline come sci, snowboard e una vasta gamma di sport estremi di montagna. Con il suo consolidato e profondo coinvolgimento nel mondo delle competizioni motoristiche, Red Bull era il partner perfetto per The Crew 2, il secondo episodio di un franchise che incarna la passione per il mondo dei motori, le esperienze emozionanti e il desiderio di condividerle con il mondo intero.

"Per The Crew 2, collaboreremo con più di 50 marchi prestigiosi, rendendo il nostro mondo più realistico che mai", ha dichiarato il produttore del gioco, Stéphane Jankowski. "Con Red Bull, abbiamo potuto espandere ulteriormente la collaborazione e andare oltre il videogioco. Face Your Ride è un modo perfetto per connettere ulteriormente il nostro gioco con il panorama attuale delle competizioni motoristiche."

Face Your Ride è un contest legato alla Open Beta del gioco che si terrà dal 21 al 25 giugno, durante la quale i giocatori potranno inviare le proprie acrobazie migliori su www.faceyourride.com per avere l'occasione di vincere una delle cinque Gold Edition messe in palio. Inoltre, tutti i giocatori che parteciperanno alla Open Beta di The Crew 2 avranno l'opportunità di competere in uno dei 4 eventi Red Bull Drift Shifters del gioco e guidare diversi veicoli Red Bull ufficiali nel vasto scenario open world, tra cui la RB13 di Formula I, un buggy Red Bull, il pre-runner truck di Bryce Menzies e molti altri. I giocatori potranno vedere ulteriori contenuti Red Bull nel gioco nei prossimi mesi.

The Crew 2 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 29 giugno ed è ora prenotabile su tutti i principali store digitali. Chi prenoterà la speciale Gold Edition avrà la possibilità di accedere al gioco tre giorni prima, a partire dal 26 giugno.

Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The Crew 2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere alla prova le proprie abilità, da soli o con gli amici, in una competizione ed esplorazione costante. I piloti esploreranno l'America da costa a costa per competere e diventare i più grandi campioni di sempre, ottenendo una vasta gamma di auto, moto, imbarcazioni e aerei per dominare la scena a terra, in acqua e nel cielo. Troveranno sfide e ispirazione in quattro diverse categorie di competizioni: corse di strada, fuoristrada, pro racing e freestyle, in cui potranno disporre di una vasta selezione di tipi di veicoli e opzioni.

Cosa ne pensate di questa iniziativa?