L'operazione Apocalisse esplode su Hearthstone

Legioni di giocatori di Hearthstone in camice hanno invaso il laboratorio segreto del Dott. Boom per iniziare a lavorare su Operazione Apocalisse, la nuova espansione dell'acclamato gioco di carte digitale Blizzard Entertainment. Operazione Apocalisse offre 135 carte esplosive e una serie di nuove, elettrizzanti meccaniche di gioco.

Nessun progetto è troppo difficile (o pericoloso) per il Dott. Boom e il suo variegato team di scienziati, ingegneri e ricercatori. In Operazione Apocalisse, i giocatori conosceranno la scienza pura, senza restrizioni, sotto forma di carte Omega inverosimilmente potenti, che diventano ancora più efficaci quando vengono giocate con 10 Cristalli di Mana. I giocatori saranno inesplicabilmente attratti dalla nuova abilità Magnetismo, che consente di fondere insieme Robot combinandone Attacco, Salute e abilità per creare prototipi devastanti. Inoltre, cavie non volontarie parteciperanno ai Progetti, folli Magie che apparentemente risultano benefiche per entrambi i giocatori.

"Oggi i giocatori di Hearthstone di tutto il mondo possono scatenare il loro genio del male interiore grazie a Operazione Apocalisse," ha detto Mike Morhaime, presidente e cofondatore di Blizzard Entertainment. "Abbiamo dotato questa espansione di tutto ciò che di più esplosivo si possa trovare e siamo ansiosi di vedere quali nuove strategie i giocatori saranno in grado di escogitare."

Consigliamo agli stagisti di abituarsi ai protocolli di laboratorio e alle procedure d'emergenza, perché tra due settimane diventeranno i responsabili del Laboratorio Enigmi, la nuova, impegnativa modalità per giocatore singolo di Hearthstone in arrivo con Operazione Apocalisse. Nel Laboratorio Enigmi, i giocatori dovranno affrontare una serie di enigmi progressivamente più difficili nel tentativo di impressionare il Dott. Boom con il proprio genio e la noncuranza delle misure di sicurezza. Ulteriori dettagli su questa nuova modalità spacca-cervello verranno divulgati presto.

Operazione Apocalisse è ora disponibile per PC Windows e Mac, per tablet Windows, iOS e Android e per smartphone iOS e Android. Le buste di carte possono essere acquistate singolarmente o in​ pacchetti scontati nel negozio di gioco in cambio di oro o denaro reale allo stesso prezzo delle altre buste di Hearthstone.

Getta la cautela alle ortiche e vai su TheBoomsdayProject.com per studiare ancora più a fondo questa espansione.