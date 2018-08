Razer: i controller Raiju e le cuffie Thresher grandi novità per l'universo PS4

Razer annuncia il lancio di due nuovi controller con licenza ufficiale per PS4: Razer Raiju Ultimate e Raiju Tournament Edition. L'azienda ha inoltre svelato le nuove cuffie Razer Thresher per PlayStation. Con queste new entry Razer punta a soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti PlayStation. Scopriamo i nuovi annunci nel comunicato ufficiale:

"I giochi per console continuano a creare nuovi standard di gameplay, ma l'evoluzione dei controller è lenta nello stare al passo con questi progressi", afferma Min-Liang Tan, CEO e co-fondatore di Razer. "La potenza della PS4 offre un'esperienza incredibilmente coinvolgente con controller in grado di sbloccare il potenziale della piattaforma e cuffie che sfruttano la ricchezza dell'audio Sony. I nuovi Razer Raiju Ultimate e Tournament Edition e le Razer Thresher rispondono alla richiesta di hardware di prossima generazione per PS4".

Razer Raiju Ultimate

The Razer Raiju Ultimate è stato concepito per essere il controller per PS4 più modulare di sempre - per sfidare i limiti della vera personalizzazione. Disponendo di connettività wireless e cablata, ergonomia aggiornata e un ventaglio di opzioni di personalizzazione, Razer Raiju Ultimate è il controller perfetto per ogni gamer.

Una nuova app mobile dedicata consente ai giocatori di raggiungere facilmente livelli di personalizzazione avanzati. È possibile mappare i pulsanti multifunzione per creare oltre 500 profili custom per adattarsi a diversi stili e generi di gioco. Gli utenti possono modificare la sensibilità del thumbstick per ottenere maggiore precisione di mira o una risposta più rapida. Effetti avanzati di illuminazione sono consentiti da Razer Chroma per un gaming realmente immersivo - con luci RGB LED in sync con le vibrazioni del controller e con altre azioni controllate dai tasti.

Il controller dispone inoltre di un set di thumbstick e D-pad intercambiabili, che offrono più opzioni per la personalizzazione dell'esperienza di gioco, e dei tasti Razer™ Mecha-Tactile Action che combinano il tocco morbido della membrana di gomma con il clic secco di uno switch meccanico, rendendolo una scelta esclusiva per i gamer.

Per garantire un'esperienza user-friendly, il controller offre tre modalità di connessione tramite uno switch integrato nella parte posteriore per un passaggio senza problemi tra PS4, Bluetooth, USB e PC Bluetooth. Un pannello di controllo rapido fornisce un accesso istantaneo a funzionalità quali profile switching e mappatura "on-the-fly", mentre un blocco pulsanti impedisce pressioni non intenzionali.

Razer Raiju Tournament Edition

Raiju Tournament Edition offre le funzionalità essenziali cercate dai gamer. Con connettività wireless e cablata, design ergonomico e accessibilità senza confini, è posizionato strategicamente per offrire un vantaggio competitivo.

Razer Thresher per PS4

Le Razer Thresher per PS4 offrono comfort e controllo sull'esperienza di ascolto dei gamer. Gli utenti possono scegliere una connessione wireless a 2,4 GHz o una connessione cablata da 3,5 mm. Le Razer Thresher sono in grado di garantire fino a 16 ore in modalità wireless con una singola ricarica senza problemi di disconnessione. Con un raggio wireless di circa 12 metri, le Razer Thresher per PS4 sono progettate per essere le cuffie gaming più affidabili al mondo.

I controlli del volume microfono e master sono situati sulla cuffia in modo da essere raggiunti facilmente. Un microfono retrattile unidirezionale e il mic-monitoring ti consentono di ascoltarti durante le fasi di gioco. Questo mix di controllo e fedeltà audio è una carta vincente in ambienti dove suoni e comunicazione chiare sono fondamentali.

L'auricolare dispone di ampi padiglioni auricolari in similpelle realizzati in memory foam che si adattano alla testa di qualsiasi gamer. L'imbottitura in memory foam garantisce comfort straordinario, migliore qualità del suono e isolamento acustico anche per i portatori di occhiali grazie agli appositi canali studiati per questa esigenza.

In ogni padiglione è presente un driver da 50-mm che assicura un audio forte e chiaro con un ampio range di risposta in frequenza da 12 Hz a 28.000 Hz.

Le Razer Thresher per PS4 sono anche compatibili con PC, Nintendo Switch, e altri dispositivi dotati di porta audio da 3,5mm.

Prezzo:

Raiju Ultimate €199.99

Raiju Tournament Edition €149.99

Thresher per PS4 €129.99

Disponibilità:

Raiju Ultimate/ Raiju Tournament Edition

Razer.com - 20 agosto 2018

Worldwide - Autunno 2018

Thresher per PS4