Mutant Year Zero: Road to Eden sarà pubblicato il 4 dicembre

Mutant Year Zero: Road to Eden sarą disponibile dal 4 dicembre su PC, Xbox One e PS4, ad annunciarlo sono stati gli sviluppatori di The Bearded Ladies e il publisher Funcom qualche ora fa.

Come riporta Gemetsu, Mutant Year Zero: Road to Eden č un tattico che combina gli elementi a turni di XCOM con storia, esplorazione e stealth. Bisognerą prendere il controllo di un gruppo di mutanti e condurli attraverso un mondo post apocalittico. Le ambientazioni comprendono cittą abbandonate, autostrade in rovina e periferie inghiottite dalla vegetazione, sarą possibile visitare l'arca, una sorta di zona sicura in cui rifornirsi di equipaggiamento e programmare la prossima avventura.

Sarą possibile controllare diversi personaggi con abilitą e caratterizzazione differenti, come un maiale con seri problemi di gestione della rabbia. Grazie al sistema stealth in tempo reale sarą possibile evitare gli scontri indesiderati sfruttando anche il meteo dinamico. Sarą essenziale anche rastrellare ogni baule per recuperare prezioso materiale per potenziare l'arsenale.

Cosa ne pensate di questo strategico? E' riuscito a catturare la vostra attenzione?