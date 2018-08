Gamescom 2018: primo trailer gameplay per Remnant From the Ashes

Durante la Gamescom 2018 Perfect World Entertainment ha mostrato il primo gameplay trailer relativo al suo Remnant: From the Ashes.

Come riporta WCCFTECH parliamo di un TPS survival co-op creato dagli sviluppatori di Darksiders III. Il titolo vede il genere umano sulla soglia dell'estinzione a causa di abomini provenienti da un altro mondo, i pochi superstiti attraversano continuamente dei portali per esplorare altri mondi, dove sperano di raccogliere tecnologia utile per riprendersi il pianeta Terra.

Ogni mondo presenta uno stile e sfide uniche, con nemici dotati di particolari punti di forza e debolezze, sarà inoltre essenziale prendersi cura del proprio equipaggiamento utilizzando i materiali raccolti nelle esplorazioni. Per avere la meglio sui nemici sarà bene organizzarsi in squadre, potrete unirvi ad altri 3 giocatori, ci sono diverse classi tra cui scegliere, ognuna più efficace in determinate situazioni.

Remnant: From the Ashes sarà disponibile su PC, PS4 ed Xbox One nel 2019.

Cosa ne pensate? Remnant: From the Ashes è già riuscito a catturarvi?