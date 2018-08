Rune: il titolo Human Head Studios arriva su Steam il 19 settembre

Gli sviluppatori di Human Head Studios hanno annunciato che Rune arriverà su Steam il 29 settembre in versione Early Access.

Come riporta Variety, parliamo di un RPG open world, successore spirituale dell'action Rune Classic pubblicato nel 2000. Il titolo pesca a piene mani dalla mitologia nordica ed è ambientato a Midgard, il giocatore avrà il compito di combattere il Dio Loki per salvare il mondo, dovrà trovare alleati e recuperare potenti armi per combattere il potente Dio.

Il partner and project leader di Human Head Chris Rhinehart ha affermato:

"Con Rune Classic abbiamo lavorato per espandere i confini del PvP, con questo successore spirituale ci spingeremo ancora oltre con intense e brutali meccaniche che non si vedono spesso in titoli di questo tipo."

Gli sviluppatori hanno anche annunciato una open beta per il territorio americano ed europeo, dal primo settembre dalle 9:00 alle 21:00.

Cosa ne pensate? Avete già giocato questo classico del 2000?