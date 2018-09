Su Mario Bros. potremo giocare in co-op online con altri giocatori su Nintendo Switch

Il primo Mario Bros. permetterà di giocare in multiplayer online su Nintendo Switch con giocatori da tutto il mondo, riporta VG247.

Come possiamo vedere il primissimo capitolo della fortunata saga sarà introdotto nell'abbonamento al Nintendo Switch Online e ci permetterà di giocare online. Questa nuova funzionalità introdotta potrebbe avverare il sogno di moltissimi videogiocatori nostalgici, per cui si tratta sicuramente di una funzionalità molto apprezzata dalla community.

You and a friend will be able to play online co-op as Mario and Luigi in the original Mario Bros. game for the first time when #NintendoSwitchOnline launches this month! https://t.co/ZPh216goDt pic.twitter.com/wRbWWBErxR