I cubi di Fortnite potrebbero essere ostili: corromperanno l'isola con un fiume di lava?

Nella storia della cinematografia di esempi ne troviamo a bizzeffe, pellicole che raccontano della comparsa di inspiegabili strutture dall'aspetto alieno che si dimostrano in un primo momento assolutamente innocue, prima di rivelare la loro vera natura.

In Fortnite strutture di questo tipo sono ormai al centro delle teorie dei fan già da qualche settimana, con i misteriosi cubi violacei che tengono col fiato sospeso i milioni di fan del Battle Royale di Epic Games. Da quanto emerge però da un recente datamining dei file del gioco, i cubi potrebbero portare alla distruzione del mondo di Fortnite, corrompendo irrimediabilmente la ridente isola dove si svolgono i match.

Come riporta Fortnite Intel, nei file sono stati infatti scoperti molteplici riferimenti alla lava e ai vulcani, compresa una breve clip audio che ne riproduce il classico suono. Ci troviamo nel campo delle mere speculazioni, ma poiché nella mappa non è presente lava né alcun vulcano, in molti hanno collegato l'apparizione dei cubi a una possibile corruzione dell'isola, che si potrebbe trasformare in un inferno di fuoco e fiamme.

A supporto di questa teoria non possiamo non citare una immagine promozionale della nuova stagione di Fortnite, che mostra uno dei personaggi avvicinarsi al cubo e vedere riflessa una versione malvagia e corrotta di sé. Tutti questi misteri sono indubbiamente collegati con la conclusione dell'attuale stagione e l'inizio di quella nuova, quindi basterà avere un pizzico di pazienza per scoprire quali segreti celino i cubi.

Che ne pensate di queste teorie sui cubi di Fortnite? Vedrete queste strutture con un occhio diverso d'ora in poi?