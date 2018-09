FIFA 19: EA Sports svela i migliori calciatori per ruolo della Serie A

EA Sports sta celebrando l'avvicinarsi del lancio di FIFA 19 con molteplici iniziative, come quella che ha svelato solo la scorsa settimana le valutazioni dei 100 migliori calciatori della modalità Ultimate Team.

Dopo aver reso ufficiali queste valutazioni, il team sta lentamente scoprendo le carte su quelle dei giocatori facenti parte dei migliori campionati al mondo, e se qualche giorno fa abbiamo conosciuto i migliori overall della Premier League inglese, oggi è stato il turno della nostra Serie A.

Questa speciale classifica, apparsa sul blog ufficiale di EA Sports, divide i migliori calciatori nostrani in attaccanti, esterni, centrocampisti, difensori e portieri, e include qualche piccola sorpresa. Se il miglior attaccante è come previsto Cristiano Ronaldo, il miglior portiere è Samir Handanovic dopo anni di supremazia di Gianluigi Buffon. Tra gli esterni a spuntarla è Lorenzo Insigne con una valutazione di 88, mentre a centrocampo domina Paulo Dybala, con un overall di 89.

Ecco la lista completa dei migliori calciatori della Serie A, divisi per ruolo:

Migliori attaccanti:

10. Luis Alberto (82)

(82) 9. Simone Zaza (82)

(82) 8. Alejandro Gómez (84)

(84) 7. Mario Mandžukić (84)

(84) 6. Edin Džeko (85)

(85) 5. Mauro Icardi (87)

(87) 4. Ciro Immobile (87)

(87) 3. Dries Mertens (87)

(87) 2. Gonzalo Higuaín (88)

(88) 1. Cristiano Ronaldo (94)

Migliori esterni:

10. Domenico Berardi (78)

(78) 9. Hakan Çalhanoğlu (80)

(80) 8. Matteo Politano (80)

(80) 7. Iago Falqué (80)

(80) 6. Stephan El Shaarawy (81)

(81) 5. Simone Verdi (81)

(81) 4. Diego Perotti (81)

(81) 3. Suso (82)

(82) 2. José Callejón (84)

(84) 1. Lorenzo Insigne (88)

Migliori centrocampisti:

10. Lucas Biglia (82)

(82) 9. Marco Parolo (82)

(82) 8. Samu Castillejo (83)

(83) 7. Lucas Leiva (83)

(83) 6. Daniele De Rossi (83)

(83) 5. Juan Cuadrado (84)

(84) 4. Blaise Matuidi (85)

(85) 3. Douglas Costa (86)

(86) 2. Ivan Perišić (86)

(86) 1. Paulo Dybala (89)

Migliori difensori:

10. Raúl Albiol (84)

(84) 9. Andrea Barzagli (84)

(84) 8. Milan Škriniar (85)

(85) 7. Miranda (85)

(85) 6. Kostas Manolas (85)

(85) 5. Alex Sandro (86)

(86) 4. Mehdi Benatia (86)

(86) 3. Leonardo Bonucci (86)

(86) 2. Kalidou Koulibaly (87)

(87) 1. Giorgio Chiellini (89)

Migliori portieri:

10. Thomas Strakosha (80)

(80) 9. Antonio Mirante (80)

(80) 8. Stefano Sorrentino (80)

(80) 7. Gianluigi Donnarumma (82)

(82) 6. Andrea Consigli (82)

(82) 5. Salvatore Sirigu (82)

(82) 4. Pepe Reina (83)

(83) 3. Mattia Perin (84)

(84) 2. Wojciech Szczęsny (82)

(82) 1. Samir Handanovič (88)

Che ne pensate di queste valutazioni? Siete d'accordo con le scelte di EA Sports per FIFA 19?