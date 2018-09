Ninja è il primo atleta di eSport a calcare la copertina di ESPN

Il celebre streamer e videogiocatore professionista Ninja non ha bisogno di presentazioni, dal momento che la sua carriera, decollata grazie a Fortnite, è già costellata di successi e incredibili traguardi.

Oltre a essere il primo streamer su Twitch a raggiungere la quota monstre di 10 milioni di follower, sembra che Ninja infrangerà un altro, importantissimo record, diventando il primo atleta di eSport a calcare la copertina del magazine di ESPN, la piattaforma sportiva più conosciuta al mondo. Un risultato incredibile non solo per lo stesso Ninja, ma per l'intero movimento eSport, che arriva sulla copertina di un magazine come quello di ESPN.

So excited to the first professional gamer to be featured on @espn the Magazine. Cover and profile will be shown on Sports Center tomorrow in the 7 AM EST hour. pic.twitter.com/gzlSJihroM