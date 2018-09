Red Dead Redemption 2 potrà essere giocato interamente in prima persona

Red Dead Redemption 2 è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, dalle immagini e informazioni attualmente disponibili ci aspettiamo un mondo dinamico e di grande impatto, ricco di dettagli e di cose da fare, oltre che ad una trama che ci terrà incollati allo schermo dall'inizio ala fine.

Come riporta VG247, oggi è stato reso noto che sarà possibile usufruire di diverse angolazioni per quanto riguarda la telecamera di gioco, potremo infatti avvicinarla ad Arthur Morgan in terza persona fino ad arrivare alla visuale in soggettiva. Sarà possibile giocare il titolo interamente in prima persona, esattamente come accadeva nell'edizione remaster di GTA 6. La visuale in soggettiva permetterà al giocatore di ammirare le animazioni (decisamente ottime) di ricarica delle armi e tutti i piccoli dettagli delle ambientazioni.

In sella ad un cavallo sarà anche possibile usufruire di una speciale telecamera e tenendo premuto un tasto potrete utilizare una sorta di viaggio rapido, per spostarvi rapidamente nella vasta mappa. Prima di lasciarvi vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su Xbox One e PS4.

Cosa ne pensate? Siete amanti della terza persona o preferite la visuale in soggettiva?