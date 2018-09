Red Dead Redemption 2: sarà possibile prendere di mira gli organi vitali dei nemici

Negli scorsi giorni Rockstar ha affermato che i giocatori potranno interagire con metodi non violenti col mondo di Red Dead Redemption 2, tuttavia quando iniziano a volare le pallottole si sente il bisogno di metodi efficaci per togliere di mezzo i nemici.

Come riporta VG247, Arthur Morgan potrà utilizzare i fucili da caccia (ed altre armi di grosso calibro) per far letteralmente a pezzi la testa, le braccia e le gambe a chi sarò così sfortunato da trovarsi davanti alla canna del suo fucile. Inoltre il giocatore potrà usare il Dead-Eye targeting system (abilità che permette di fare fuoco in rapida successione su nemici multipli) che potrà essere potenziato, permettendo di prendere di mira gli organi vitali.

In questo modo si passerà ad una sorta di visuale a raggi X che metterà in evidenza i punti sensibili del nemico, in presenza di tiri particolarmente riusciti (il sistema tiene conto di precisione, distanza e altri fattori) verrà mostrata la traiettoria del colpo in slow motion, molto simili a quanto accade nella saga di Sniper Elite.

Infine ci sarà la possibilità di sparare un colpo in aria come avvertimento o per catturare l'attenzione dei PNG, premendo il tasto direzionale SU.

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su Xbox One e PS4.

Cosa ne pensate? Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima?