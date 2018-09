Espire 1 VR Operative: lo stealth che rivoluziona il sistema di movimento in VR

Espire 1: VR Operative è uno stealth indie attualmente in sviluppo presso Digital Lode, il titolo è pensato per la realtà virtuale e si propone l'arduo obiettivo di rivoluzionare il sistema di movimento dei giochi VR.

Come riporta VG247, la maggior parte dei titoli VR in soggettiva si affidano ad un sistema di teletrasporto grazie al quale il giocatore deve puntare a una posizione utilizzando il controller VR prima di essere in grado di muoversi nello spazio di gioco. Camminare nello spazio fisico raramente si traduce nel movimento di gioco.

Come affermato dagli sviluppatori, Espire 1: VR Operative riesce a in qualche modo ad arginare questo sistema:

"Ogni volta che un giocatore esegue un movimento artificiale, il mondo di gioco si riduce alle dimensioni di un tablet, con il Control Theater visibile nella visione periferica dell'utente."

Digital Lode ha promesso una campagna per giocatore singolo, diverse missioni rapide e classifiche online, il gioco sfrutterà inoltre i comandi vocali. Il titolo è in sviluppo su PC è sarà disponibile nel 2019. Senza dubbio sembra essere un progetto molto interessante e da tenere d'occhio.

Cosa ne pensate? In quanti aspettavano un titolo del genere?