"Dying Light 2 non è un gioco sugli zombie"

Da quando Dying Light 2 è stato lanciato all'E3 quest'anno Techland ha messo in risalto la narrativa e la le meccaniche legate alle scelte che potremo effettuare in gioco, riporta Gamingbolt.

Tutto questo ci fa presagire che l'attenzione per la narrazione sarà ancora maggiore nel prossimo capitolo, tanto che gli sviluppatori non pensano nemmeno più al progetto come ad un "gioco di zombie".

Infatti il gioco è trattato come una narrazione plasmata dalle scelte che i giocatori compiono in ogni fase del loro percorso.

"Mentre giochi dovrai affrontare molti difficili dilemmi e le scelte che farai attraverso il gameplay e la storia cambieranno e trasformeranno il mondo attorno a te. Abbiamo realizzato una narrativa non lineare".

"Mentre durante la notte i mostri sono in pieno vigore, durante il giorno l'attenzione è spostata sulla storia".

Dying Light 2 è atteso per il 2019 su PS4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate di questa notizia?