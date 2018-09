Control: scopriamo meglio Jesse Faden con l'ultimo Dev Diary

Non si sa ancora molto sul nuovo progetto di Remedy Entertainment, Control, per cui questi interessanti dev's diary sono molto interessanti per approfondire nuovi aspetti di gioco, personaggi e molto altro ancora.

Come riporta Dualshcokers un nuovo video dietro le quinte č stato pubblicato, e questa volta il tema č il protagonista del gioco, Jesse Faden. Jesse č parte integrante della storia e del mondo di Control, come spiegano gli sviluppatori stessi.

Possiamo sentire come Jesse si inserisce in questa narrativa, e gli sviluppatori parlare di come hanno inserito svariati dettagli nel design del personaggio. Viene anche spiegato perché hanno scelto Courtney Hope per interpretare il ruolo di Jesse.

Cosa ne pensate di questo interessante filmato?