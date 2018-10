FIFA 19 Global Series: EA annuncia un nuovo sistema di qualificazione

EA ha annunciato un nuovo sistema di qualificazione per le FIFA 19 Global Series. Questa volta ogni giocatore potrà partecipare alle sfide e trasformare le performance realizzate nella propria stagione in punti preziosi da utilizzare nella classifica ufficiale, ma vediamo insieme il comunicato ufficiale EA per ulteriori dettagli:

Quest'anno, la Weekend League continuerà ad essere un duro banco di prova da cui emergeranno i migliori giocatori di FIFA, ma senza la pressione dell'accesso diretto alla fase successiva. Le fasi di qualificazione degli eventi seguiranno un nuovo sistema, che permetterà a tutti i migliori videogiocatori di provare, tentativo dopo tentativo, per conquistare un posto nelle ancora più numerose competizioni organizzate da EA e da terze parti in tutto il mondo.

Inoltre, non ci sarà più la qualificazione diretta, ma un sistema di ricompensa a punti che si baserà sulle performance dimostrate nel corso della stagione.

I videogiocatori potranno qualificarsi seguendo alcuni passaggi.

Registrarsi su FUTChampions.com tra il 5 e il 31 ottobre 2018. Ottenere almeno 27 Vittorie nella Weekend League per diventare FUT Champions Verified. I FUT Champions Verified potranno essere chiamati a partecipare tornei di qualificazione online, in sfide uno contro uno con gli altri giocatori per conquistare un posto in uno degli eventi live. Guadagnare EA SPORTS FIFA 19 Global Series Pro Points attraverso gli eventi live e la Weekend League per entrare nella classifica ufficiale. Posizionarsi nelle prime 60 posizioni della classifica ufficiale entro fine anno per accedere ai Playoff.

Per le informazioni sul sistema di qualificazione, inclusi i dettagli sul come guadagnare ulteriori punti, consultare il blog ufficiale. Altri approfondimenti sugli eventi, le date e le fasi di qualificazione saranno svelate il 5 ottobre.