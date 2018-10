La community di Call of Duty celebra il programma #CODNATION

A pochi giorni dal lancio di Call of Duty: Black Ops 4 di Activision, un nuovo programma celebra la passione e la creatività che animano la community di Call of Duty. Oltre alla prima ondata di contenuti Black Ops 4, intitolata #CODNATION, che ha debuttato lo scorso fine settimana, nuovi clip aggiuntivi sono stati pubblicati online e altri sono in arrivo. La campagna #CODNATION è stata ispirata dalla creatività della community di Call of Duty e incoraggia i fan a partecipare, pubblicare e condividere le loro esperienze in tutto il mondo. Per creare la serie di video, Activision ha collaborato con creatori di contenuti, streamer e celebrità che giocano a Call of Duty. Nuovi contenuti continueranno a essere pubblicati con altri video di #CODNATION in parallelo con il lancio di Call of Duty: Black Ops 4 che si terrà il 12 ottobre.

"Siamo davvero fortunati ad avere una community così straordinaria che supporta Call of Duty. La community produce costantemente contenuti sorprendenti e #CODNATION celebra questa creatività", ha dichiarato Rob Kostich, executive vice president, and general manager, di Call of Duty. "L'entusiasmo dei fan per Call of Duty: Black Ops 4 ha raggiunto nuove vette e il lancio del 12 ottobre è alle porte. Non vediamo l'ora di vedere quello che i nostri fan creeranno con questo gioco."

"#CODNATION celebra l'incredibile creatività ed eccitazione condivisa attraverso il gameplay," ha dichiarato Matt Small, vice president of global consumer marketing di Call of Duty. "L'esperienza di Black Ops 4 si basa sul divertimento condiviso e i fan di Call of Duty ci hanno ispirato a riunire questi momenti per rispecchiaro il loro entusiasmo e la loro creatività."

Oltre alla serie di contenuti, #CODNATION coinvolge anche lo stream di lancio di beneficenza di Call of Duty Endowment con #CODNATION Challenge. Precedentemente noto come Race to Prestige, lo stream annuale riunisce una serie di personalità del mondo dei videogiochi in una maratona di gioco in stile relay. Durante i suoi nove anni di storia, la comunità di Call of Duty ha contribuito a supportare Endowment che si pone l'obiettivo di aiutare 50.000 veterani a trovare lavori di alta qualità. #CODNATION Challenge prende il via giovedì 11 ottobre, alla vigilia del lancio mondiale di Black Ops 4. I fan possono seguire @CODE4Vets per gli ultimi aggiornamenti e informazioni per #CODNATION Challenge.

Activision ha collaborato con 72andSunny Los Angeles per la campagna e con Hecho Studios per fornire contenuti e supporto ai creators di Call of Duty di tutto il mondo per sviluppare video dedicati a Call of Duty: Black Ops 4. Sviluppata da Treyarch, la serie di Call of Duty: Black Ops ha raccolto un seguito appassionato in tutta la community di fan, che hanno giocato per oltre 15 miliardi di ore in tutta la serie.