Zero Caliber VR arriva in Accesso Anticipato il prossimo mese

Zero Caliber VR è uno sparatutto realizzato per la realtà virtuale e sviluppato da XREAL Games, riporta VRfocus.

Ebbene se siete appassionati del genere, a avete un visore VR che sta prendendo la polvere, vi farà piacere sapere che il gioco arriverà in Accesso Anticipato su Steam il prossimo mese, mentre già nelle prossime settimane dovrebbe arrivare una versione demo da scaricare e provare.

La trama ci catapulta in un mondo distopico in cui la guerra è all'ordine del giorno, inoltre la campagna ci permetterà di giocare in co-op multiplayer ma anche in giocatore singolo, come meglio preferiamo.

Nella versione in Accesso Anticipato saranno offerte le funzionalità di base, ovvero l'interazione con la fisica di gioco, armi personalizzabili e la prima metà della campagna di gioco.

La seconda metà della campagna giungerà in occasione del lancio completo, prefissato per gli albori del 2019. In occasione del lancio completo arriveranno anche missioni co-op dedicate.

Cosa ne pensate di questo progetto?