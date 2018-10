Il nuovo trailer di Darksiders 3 è dedicato all'Arso Consiglio

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo imminente gioco d'azione Darksiders 3.

Il video, riportato da Dualshockers, approfondisce la lore dietro al gioco, parlando dell'Arso Consiglio, incaricato di preservare l'equilibrio tra regni del Paradiso, dell'Inferno e degli Uomini.

Il filmato, visibile qui sotto, può risultare molto utile per chi vuole approfondire la storia e il mondo di gioco.

In altre notizie sul gioco, abbiamo appreso qualche dettaglio tecnico in più per le versioni "mid-gen".

Darksiders 3 uscirà per PS4, Xbox One e PC il 27 novembre 2018.