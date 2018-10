WWE 2K19 è ora disponibile in tutto il mondo

Se siete degli appassionati della WWE, sarete felici di sapere che da oggi WWE 2K19 è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il titolo, distribuito da 2K, è l'ultimo capitolo della celebre serie videoludica sul wrestling, in particolare la WWE come dice anche il nome. Il capitolo odi quest'anno ha posto particolare attenzione al comparto narrativo oltre che al realismo e alle meccaniche di gioco, volte a rendere questo WWE 2K19 il miglior titolo della serie mai uscito.

Avremo infatti maggiore reattività e velocità, un sistema dinamico per lo slancio, nuove mosse e nuove modalità di gioco, e molto altro ancora.

Cosa ne pensate del capitolo di quest'anno? Prendere WWE 2K19 al lancio?