Tin Hearts è un mix tra A Christmas Carol e Lemmings in VR

Tin Hearts Ŕ un nuovo titolo pensato per la VR che possiamo definire come un mix tra Lemmings e A Christmas Carol.

Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, esattamente come in Lemmings, in Tin Hearts avremo il compito di spostare oggetti da un punto A ad un punto B, in questo caso parliamo di soldatini giocatolo. Il giocatore riveste i panni di uno spirito disconnesso dal mondo, che sembra avere potere solo su specifici oggetti, col progredire dell'avventura, sarÓ possibile manipolare sempre pi¨ oggetti.

Il titolo Ŕ sviluppato da Kostas Zarifis, Ian Faichnie e Jon Askew, ex dipendenti di Lionhead:

"Tornerete bambini in un negozio di giocattoli, abbiamo guardato verso molti classici Disney come Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Fantasia e via discorrendo" - ha dichiarato Zarifis - "Ma ci siamo anche ispirati alle nostre esperienze con Fable maturate presso Lionhead."

"Anche The Witness ha avuto un ruolo importante, osservare l'ambiente circostante, pensare alle meccaniche che hai imparato e combinare gli oggetti a tua disposizione... sono tutte meccaniche presenti in Tin Hearts."

Tin Hearts sarÓ disponibile a partire dall'8 novembre su Oculus e HTC Vive tramite Steam.

Cosa ne pensate? Siete attirati da questo titolo?