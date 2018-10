Un gioco Pokémon open world in stile Zelda? Il progetto è ancora papabile

Manca circa un mese al lancio di Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Eevee!, per cui i giocatori non perdono tempo e cominciano giŕ a domandarsi quale sarŕ la direzione che Nintendo e Game Freak decideranno di intraprendere con il prossimo capitolo della serie principale atteso per il 2019.

Come riporta Nintendolife, č da molti anni che la community riversa sui forum ufficiali la loro richiesta di un gioco Pokémon "open world", e se un gioco Pokémon canonico possa sembrare tutto sommato liberamente esplorabile, titoli come Skyrim e Zelda: Breath of the Wild ci hanno abituati a canoni ormai ben piů ambiziosi di libertŕ.

Immaginate di potervi avventurare in un mondo Pokémon liberamente senza alcun ostacolo che vi precluda un percorso, indirizzandovi in questo modo verso la strada prestabilita dagli sviluppatori. Magari ingaggiare battaglie contro Pokémon animate in tempo reale, proprio come farebbe un branco di animali che si scontrano, come pensate potrebbe essere un gioco Pokémon cosě?

In occasione di un'intervista il director di Game Freak, Junichi Masuda, ha fatto intendere che queste possibilitŕ non sono ancora state scartate dal team, e che sono ancora lě, "tra le carte da pescare". Lo studio vuole interfacciarsi con la serie da un aspetto diverso, questo č poco ma sicuro, voi come pensate lo farŕ?