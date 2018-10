Pokémon Let's Go: disponibile un trailer dedicato ai maestri

Qualche giorno fa gli sviluppatori Junichi Masuda e Kensaku Nabana hanno affermato che in Pokémon Let's Go Evee e Pikachu ci saranno i cosiddetti maestri, si tratta di allenatori particolarmente bravi con un determinato Pokémon, saranno in totale 151 (uno per specie) e disponibili una volta completato il gioco.

Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il giocatore potrŕ sfidare questi maestri in battaglie 1 contro 1 e in caso di vittoria sarŕ possibile reclamare il titolo di maestro ( di quello specifico Pokémon ovviamente). Come detto sopra, ci saranno 151 maestri, le creature di questi allenatori speciali saranno molto forti e potranno usare delle mosse inedite.

Nella giornata di oggi Nintendo ha rilasciato un trailer dedicato ai maestri, questi allenatori compariranno sulla mappa una volta sconfitto la Lega, non č chiaro se copriranno tutto il mondo di gioco o solo specifiche aree. Visto il numero e l'elevata difficoltŕ di questi scontri, si riveleranno essere senza dubbio una bella sfida per tutti i fanatici del 100%.

Pokémon Let's Go Evee e Pikachu saranno disponibili in esclusiva Nintendo Switch.

Cosa ne pensate? Sarete in grado di ottenere tutti i titoli?