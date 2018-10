Red Dead Redemption 2: Rockstar ci racconta qualche curiosità sulla fauna del gioco

Non manca molto all'uscita di Red Dead Redemption 2 e sono molte le informazioni a nostra disposizione, una delle caratteristiche più interessanti è senza dubbio la presenza di più di 200 tipi di fauna, che interagiranno tra loro in modi diversi.

Come riporta Games Radar, il director of technology Phil Hooker ha approfondito l'argomento in una recente intervista:

"Abbiamo cercato di rendere il mondo più reale possibile, ogni specie è stata posizionata manualmente, in diversa composizione e si comporterà in maniera diversa a seconda dell'ora del giorno. Mentre lavoravamo sul piazzamento, ci siamo assicurati che alcune specie potessero interagire tra loro. Alcuni animali possono coesistere mentre altri mostreranno aggressività."

Inoltre ogni specie avrà un grado di aggressività differente, ad esempio i puma saranno molto pericoli in quanto silenziosi ed estremamente veloci o i coccodrilli che avranno dalla loro il numero. Nel gioco sarà inoltre possibile che il vostro cavallo muoia, Hooker ha spiegato che si è deciso di inserire tale possibilità in quanto contribuirà a creare un forte legame tra il giocatore ed il suo fido destriero.

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su PS4 e Xbox One dal 26 ottobre. Se siete curiosi di sapere cosa vi aspetta nel titolo Rockstar date uno sguardo al nostro articolo Red Dead Redemption 2: tutto quello che sappiamo.

Cosa ne pensate? Come trovate queste meccaniche?