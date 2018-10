Il 7 volte campione del mondo di Tetris viene sconfitto da un piccolo prodigio di 16 anni

Durante il Classic Tetris World Championship di Porland (in Oregon), il leggendario 7 volte campione del mondo Jonas Neubauer è stato costretto a cedere il titolo al giovane sfidante Joseph Saelee, di soli 16 anni.

Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la versione di Tetris usata per questo torneo è quella del 1989 per NES, il torneo prevede 3 round per ogni partita che vede il vincitore di 2 round passare al turno successivo. Gli sfidanti giocano contemporaneamente e alla fine di un tempo prestabilito si controllano i punteggi dei giocatori, chi ha totalizzato più punti vince il round.

Saelee ha portato a casa un premio in denaro di 1000 dollari ed ovviamente il trofeo del Classic Tetris World Championship, anche se a prima vista può sembrare giovane per questo tipo di giochi, dovete sapere che in passato si è dilettato col Tetris ad alti livelli, condividendo le sue prodezze su Youtube.

Cosa ne pensate? Anche voi siete appassionati di Tetris ed in generale di retrogame?