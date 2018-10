Fallout 76: i giocatori Xbox potranno giocare la seconda fase della B.E.T.A il 27 ottobre per sole 2 ore

Se siete tra quelli che hanno preordinato Fallout 76 e non vedete l'ora di immergervi per ore nel vasto mondo di gioco, probabilmente rimarrete delusi.

Come riporta Gamingbolt, la seconda fase della B.E.T.A su Xbox One è stata programmata per il 27 ottobre dalle 17 alle 19 (ora americana), esatto, solo due ore. Bethesda ha poi avvertito i fan, in questa beta saranno presenti bug mai visti nell'intero parco titoli della compagnia, oltre a "problemi spettacolari." Cosa ci aspetterà?

Your trip to Appalachia continues this weekend with the #Fallout76 B.E.T.A. on Xbox One:



Saturday, October 27th – 5 PM Eastern – 7 PM Eastern.



See you there! pic.twitter.com/3yAkpw22Kz — Fallout (@Fallout) October 24, 2018

Fallout 76 è in sviluppo su PS4, Xbox One e PC ed è previsto per il 14 novembre, Bethesda ha confermato che i progressi ottenuti nella beta potranno essere importati nel gioco completo. Ricordiamo che gli utenti PC e PS4 potranno provare la beta il 30 ottobre. Fallout 76 è il primo titolo della serie a supportare il multiplayer, per questo molti fan storici hanno storto il naso temendo che il gioco potesse perdere la sua anima in favore di un pubblico più ampio, Bethesda ha però assicurato che non verrà in alcun modo intaccato il lore del franchise.

Fallout 76 sarà disponibile su Xbox One, PS4 e PC a partire dal 14 novembre.

Cosa ne pensate? Vi basteranno solo 2 ore per testare il titolo Bethesda?