Outward: a breve un assaggio del nuovo RPG open world di Nine Dots Studios

Se siete a secco di RPG open world, sarete felici di sapere che Nine Dots Studios sta sta presentando proprio in questi giorni Outward, il livestream del gioco è programmato per il 27 ottobre.

Vediamo di seguito tutti i dettagli del comunicato ufficiale Koch Media:

Deep Silver e Nine Dots Studio sono felici di annunciare il prossimo streaming di OUTWARD. L'RPG open world sarà disponibile per PlayStation®4, Xbox One X e PC nel 2019 in versione fisica e digitale.

OUTWARD è un RPG open world che puoi giocare da solo o con amici, online o in modalità split-screen. È più di un semplice RPG open world da poter giocare in co-op. Per la prima volta, il team di Nine Dots Studio offrirà al pubblico un assaggio delle prossime avventure in arrivo con OUTWARD.

Sabato 27 ottobre, alle ore 21.00 potrete seguire lo streaming a questo indirizzo.

Cliccate qui per raggiungere la pagina Steam del gioco.

OUTWARD darà un nuovo senso all'amato genere dell'RPG, permettendo ai giocatori di mettersi nei panni, non di un tipico eroe, ma di un semplice avventuriero. Un nuovo magical system, combattimenti elettrizzanti e sfide di sopravvivenza in un mondo pieno di pericoli, sono gli elementi chiave di questo RPG fantasy. In OUTWARD, il giocatore, non è solo il prescelto da una profezia: è un avventuriero, un viaggiatore, un esploratore. E, soprattutto, sarà vulnerabile! Abbraccia lo spirito dell'avventuriero!

DETTAGLI DEL GIOCO