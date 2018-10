TIM Games: ogni giorno al Lucca Comics and Games tornei di Asphalt 9 con ricchissimi premi

Nell'ambito del Lucca Comics & Games, la fiera che si terrà nella meravigliosa cornice della cittadina toscana dal 31 ottobre al 4 novembre, i giocatori più abili di Asphalt 9 potranno competere in tornei giornalieri organizzati da TIM, cercando di guadagnarsi preziosi premi tra cui l'ambito ASUS Zenfone 5.

Per partecipare basterà presentarsi dal 1 novembre in poi dalle 10 alle 12 circa al TIM DOME (ex cavallerizza), iscrivendosi a uno dei tornei in forma assolutamente gratuita. Oltre all'ASUS Zenfone 5 da 128 GB, assegnato al vincitore di ciascun torneo, tra i premi troviamo anche lo Zenfone 5 da 64 GB per il secondo posto e uno dei famosi Robot TIM per il terzo classificato, per un montepremi dal valore totale di 1350 euro.

Che ne pensate dell'iniziativa? Cercherete di vincere uno dei premi in palio competendo con gli altri partecipanti in Asphalt 9?