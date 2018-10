Fortnite ottiene un Guinness World Record per il maggior numero di partecipanti all'emote di un videogioco

Le emote di Fortnite sono diventate molto popolari, un vero fenomeno di massa, venendo riprodotte da calciatori famosi e da altre celebrità conosciute in tutto il mondo.

Queste buffe danze sono diventate protagoniste di recente anche di un Guinness World Record, che come riferiscono i colleghi di Eurogamer.net è stato raggiunto in occasione della Paris Games Week 2018 dove i responsabili dello stand di Fortnite hanno raggruppato decine e decine di fan per farli ballare alle note delle emote più conosciute. Se volete ammirare l'evento, potete dare un'occhiata al video inserito nel tweet che Epic Games ha pubblicato per celebrare l'occasione.

What do you get when you bring together Fortnite fans at Paris Games Week? A Guinness World Record for the Most Participants in a Video Game Emote Routine!



Thanks to all the 383 Cuddle Team Leaders who showed up to help out! #FortnitePGW pic.twitter.com/LpZyvrDQER