Humble Bundle e THQ Nordic si preparano a portare un nuovo bundle su PS4

Humble Bundle sta collaborando con THQ Nordic per portare un nuovo bundle su PS4, il nome dell'offerta č Humble THQ Nordic PlayStation Bundle 2 e propone titoli per un valore di 269 dollari, tuttavia per le prossime due settimane i giocatori potranno portarsi a casa il tutto spendendo 15 dollari o meno.

Come riporta Tech Raptor, spendendo 1 dollaro vi porterete a casa Lock's Quest e Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut, il primo č un RTS mentre il secondo č un platform in 2.5D ambientato in un mondo che cambia a seconda delle scelte del giocatore.

Raggiungendo la donazione media otterrete invece This is the Police, in cui dovrete gestire un commissariato di polizia, The Dwarves, un RTS con protagonisti dei nani, Red Faction II, Black Mirror e Destroy All Humans! 2. Red Faction č un FPS fantascientifico ambientato in un pianeta Terra alternativo, Black Mirror č il primo capitolo della famosa saga horror punta e clicca e per finire Destroy All Humans! 2 mette il giocatore nei panni di un invasore alieno che ha come obiettivo quello di spazzare via la razza umana dalla faccia della Terra.

Infine spendendo 15 dollari avrete tutti i titoli elencati prima e in aggiunta Titan Quest, Darksiders Warmastered Edition, Sine Mora EX, e Battle Chasers: Nightwar.

Cosa ne pensate? Quanto avete intenzione di spendere?