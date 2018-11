Pokémon Detective Pikachu: disponibile il teaser trailer in italiano

Nella giornata di oggi Warner Bros. Italia ha pubblicato un video dedicato a POKÉMON: Detective Pikachu, un live-action con protagonista il famoso mostriciattolo di tipo elettro. Il video in questione č apparso sul canale Youtube ufficiale della compagnia, accompagnato da una lunga descrizione:

"La prima avventura Pokémon live-action, POKÉMON Detective Pikachu, nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu, il volto iconico del fenomeno globale Pokémon, uno dei marchi di intrattenimento multigenerazionale piů popolari al mondo ed il franchise multimediale di maggior successo di tutti i tempi."

"La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che soprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano cosě ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. "

"Fanno parte del cast di "POKÉMON Detective Pikachu" anche Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom) nel ruolo di Tim; Kathryn Newton (Lady Bird, TV's Big Little Lies) nei panni di Lucy, una giovane reporter alle prese con la sua prima storia importante; e il candidato Oscar Ken Watanabe (Godzilla, The Last Samurai) nel ruolo di Lt. Yoshida."

Ricordiamo che il film arriverŕ nelle sale di tutta Italia dal 9 maggio 2019.

Cosa ne pensate?