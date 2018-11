Nel Regno Unito Spyro meglio di Fallout 76: vendite retail in calo dell'82% rispetto a Fallout 4

Una nuova classifica di vendite che ci dice parecchio quella del Regno Unito anche se, come sempre in questi casi, si concentra esclusivamente sul mercato retail.

Č un periodo piuttosto affollato per il mondo videoludico e a quanto pare il mercato, almeno quello UK, sta lasciando spazio a delle accoglienze molto variegate. Red Dead Redemption 2 cede il primo posto a Spyro Reignited Trilogy che debutta al primo posto riportando il draghetto sulla cima di un podio che mancava dal 1998.

Come riporta Eurogamer.net, questo dato non racconta perň tutto di questa settimana di vendite. Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee non si posizionano in prima posizione solamente perché le vendite delle due versioni vengono conteggiate separatamente ma a conti fatti sarebbe proprio questo gioco il vincitore della settimana.

Se Spyro e Pokémon possono essere considerati i vincitori (nonostante un leggero calo nelle vendite di circa il 5% rispetto a Pokémon X e Y), ci sono anche due "perdenti" illustri: Fallout 76 e Hitman 2.

Fallout 76 debutta in terza posizione ma fa registrare un calo dell'82% nelle vendite fisiche rispetto a Fallout 4. Sicuramente il digitale farŕ rientrare almeno in parte questo gap cosě elevato ma in ogni caso l'accoglienza per questo particolare capitolo della serie non č stata delle migliori.

Parlando invece di Hitman 2, il ritorno della serie a una pubblicazione classica č molto probabilmente piů complicato del previsto a causa di un periodo piuttosto affollato. Rispetto ad Absolution, l'ultimo capitolo con una pubblicazione classica, il calo delle vendite retail č del 90%. Sicuramente il mercato ora č diverso e il digitale anche in questo caso ammorbidirŕ la situazione ma ci si aspettava sicuramente di piů dalla settimana di debutto del gioco.

Spyro Reignited Trilogy Red Dead Redemption 2 Fallout 76 Pokémon Let's Go Pikachu FIFA 19 Pokémon Let's Go Eevee Call of Duty: Black Ops 4 Fortnite: Deep Freeze Bundle Mario Kart 8 Deluxe Hitman 2

Cosa pensate di questi risultati? Da quelli positivi di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee a quelli negativi di Fallout 76 e Hitman 2?