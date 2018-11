FIFA 19 Ultimate Team (FUT 19): ecco la Squadra della Settimana 10 - Team of The Week TOTW 10

EA Sports ha appena annunciato la Squadra della Settimana 10 di FIFA 19, che sarÓ disponibile per una settimana nei pacchetti di FIFA Ultimate Team 19. I giocatori della squadra della settimana sono detti In Form, e hanno valori decisamente pi¨ alti della rispettiva carta normale. Sono disponibili nei pacchetti per una settimana a partire da stasera

La Squadra della settimana SDS 10 o anche detta Team of the Week 10 TOTW#10 comprende i giocatori che si sono messi in luce maggiormente nel turno di Nations Cup con le rispettive nazionali-

Ogni settimana FIFA Ultimate Team seleziona i migliori giocatori da competizioni internazionali e per club intorno al mondo.

Questa settimana, tra i giocatori della serie A, abbiamo Kolarov, Pjanic e Olsen, mentre abbiamo diverse stelle della Premier molto interessanti, come Salah, Mahrez, Kane e Alisson.

Undici iniziale

GK: Alisson - Liverpool - (ENG1) - Brazil

LB: Aleksandar Kolarov - Roma - (ITA1) - Serbia

CB: Virgil van Dijk - Liverpool - (ENG1) - Holland

CB: Willi Orban - RB Leipzig - (GER1) - Hungary

RM: Mohamed Salah - Liverpool - (ENG1) - Egypt

CM: Miralem Pjanić - Juventus - (ITA1) - Bosnia and Herzegovina

CAM: Georginio Wijnaldum - Liverpool - (ENG1) - Holland

RM: Antonio Valencia - Manchester United - (ENG1) - Ecuador

ST: Harry Kane - Tottenham Hotspur - (ENG1) - England

RW: Riyad Mahrez - Manchester City - (ENG1) - Algeria

LW: Leroy SanÚ - Manchester City - (ENG1) - Germany

Sostituti e Riserve

GK: Robin Olsen - Roma - (ITA1) - Sweden

LB: Tin Jedvaj - Bayer 04 Leverkusen - (GER1) - Croatia

RM: James Forrest - Celtic - (SCO) - Scotland

LM: Hakim Ziyech - Ajax - (HOL) - Morocco

ST: Ola Kamara - LA Galaxy - (USA) - Norway

RM: Milot Rashica - Werder Bremen - (GER1) - Kosovo

ST: Michy Batshuayi - Valencia CF - (SPA1) - Belgium

CB: Kendall Waston - Vancouver Whitecaps - (USA) - Costa Rica

RM: Mateus - Boavista - (POR) - Angola

ST: Haris Seferović - SL Benfica - (POR) - Switzerland

ST: James Collins - Luton Town - (ENG3) - Republic of Ireland

RM: Albert Rusnßk - Real Salt Lake - (USA) - Slovakia

Ogni settimana puoi sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team. Gli oggetti TOTW si possono trovare all'interno dei pacchetti per una settimana a partire dalle 19.00 di stasera, e come premi nella Weekend League a partire dal piazzamento Argento.

Siete pronti a fare i vostri investimenti nel Team of the Week 10?