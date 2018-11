Il VAR arriva anche in Premier League e Sports Interactive lo introdurrà in Football Manager 2019

Dopo che le squadre di calcio inglesi della Premier League hanno accettato di utilizzare il VAR (strumento discusso nella Serie A italiana), Football Manager 19 riceverà una patch che incorpora questo importante cambiamento.

Come riporta PCGamesN, il VAR ha fatto il suo debutto nella Coppa del Mondo di quest'anno e, nel complesso, è stato visto come un successo - è un sistema in cui un team di arbitri assistono quelli sul campo in alcune decisioni di gioco dubbie, come falli, fuorigioco o calci di rigore. Le decisioni rimangono nelle mani degli arbitri in campo, ma il team addetto al VAR fornisce ulteriori informazioni per semplificare le decisioni più difficili. La Premier League inglese è notoriamente lenta nell'adottare nuove tecnologie, ma questa volta le cose sono andate più veloci del previsto.

Sports Interactive si è mossa rapidamente per aggiornare il suo Football Manger 2019. L'aggiornamento 19.1.15, porta il VAR in gioco per la stagione 2019/20. La patch include anche alcuni aggiustamenti di stabilità, ma l'introduzione del VAR nella prossima stagione calcistica è un cambiamento abbastanza grande da dover iniziare un nuovo salvataggio affinché abbia effetto.

🚨 We've rolled out Update 19.1.5 to #FM19



This will bring VAR to the English top flight in the 2019/20 season, along with other stability fixes 🎥 https://t.co/jFR2cCHJaT — Football Manager (@FootballManager) November 20, 2018

Questo dimostra perché Football Manager è giustamente rinomato per la sua capacità di integrare rapidamente eventi del mondo reale nel suo mondo di gioco.

L'aggiunta del VAR nella Premier League era pronta solo cinque giorni dopo che i club della lega annunciavano di aver accettato "in linea di principio" di utilizzare la tecnologia. Un processo abbastanza veloce.

