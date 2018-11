X4 Foundations: disponibile su PC dal 30 novembre

Egosoft ha annunciato che X4: Foundations arriverà su PC alla fine di questo mese, più precisamente il 30 novembre. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dell'ultimo capitolo della ventennale saga di simulazione spaziale X.

Come riporta Dualshockers, in questo capitolo (ed in generale nell'intera saga), il giocatore dovrà costruire un impero, al fine di raggiungere tale obiettivo dovrà combattere e commerciare attraverso l'universo, utilizzando una vasta gamma di navette spaziali e instaurando relazioni commerciali con le altre fazioni.

Tornando a X4: Foundations, ecco le caratteristiche principali che troveremo nel titolo, così riportate da Egosoft :

Migliora le tue navi e costruisci la tua armata, potrai controllare centinaia di navi diverse in prima persona o tramite una funzionale mappa.

Ricerca nuove tecnologie come teletrasporto e progetti per stazioni spaziali e nuove navi.

Assembla liberamente la tua stazione.

In X4 potrai scegliere da dove iniziare la tua avventura, a seconda della tua scelta avrai accesso a tecnologie diverse.

Le fazioni rivali evolveranno e si adatteranno ai cambiamenti del mondo di gioco, alleanze ed economia influenzeranno in tal senso.

Scegli la tua strategia di commercio attraverso un complesso sistema di economia.

X4: Foundations sarà disponibile su Steam al costo di 49.99$ a partire dal 30 novembre.

Cosa ne pensate? Siete appassionati della saga?