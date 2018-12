Fortnite: grazie al fenomeno videoludico nomi come Rogue e Leviathan aumentano del 50%

Fortnite ha senz'altro avuto un forte impatto sulla cultura pop del mondo in cui viviamo.

Come riporta PCgamesn infatti il gioco ha sostanzialmente portato all'esplosione di un fenomeno globale come quello dei battle royale, toccando anche i mondi dell'intrattenimento piů disparati come quello del calcio (vi ricordate il balletto di Griezmann ai mondiali di calcio 2018?) a cinema e televisione.

Secondo un sito di consulenza per genitori l'impatto del gioco si č registrato anche nei nomi dei neonati americani. E' sicuramente sorprendente apprendere come i nomi Rogue e Leviathan sono aumentati del 50%. Molti di questi nomi provengono dagli oggetti cosmetici del gioco, Leviathan č una skin del gioco, per esempio, e dal 2016 questo nome č aumentato del 46% per la precisione (da 14 a 25 neonati per milione)

Per le ragazze č aumentato Bunny (del 30%) mentre Rogue č aumentato del 47% per le ragazze e del 21% per i ragazzi.

Pensate sia giusto prendere il nome di vostro figlio da un videogioco?