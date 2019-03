Ah la celebrità, quell'astratto parametro sociale che provoca ammirazione da parte di altre persone che, per un motivo o per l'altro, sono desiderose di avere un pezzettino dell'attenzione di chi lo possiede; a volte un saluto, a volte una firma, a volte una foto o un video. Avanti, siamo onesti: a chi non piace? Tutti noi, nel nostro piccolo universo sociale, ricerchiamo ogni giorno questa attenzione che prende forma di una reazione positiva sulle pagine dei nostri canali digitali, o di un complimento dal vivo da parte di chi ci ascolta. Salvo rarissime eccezioni, piace infatti a tutti e a quanto pare anche ai Sims di Maxis, che grazie all'espansione "Nuove Stelle" ora possono entrare nell'occhio del ciclone dello Show Business.

Nuove Stelle non è la prima espansione di The Sims che prova a simulare il sistema di notorietà, anzi, dando uno sguardo al calendario (e a Wikipedia) notiamo che sono passati ben quindici anni da quando nel primo The Sims tentavamo la scalata al successo con il CD-ROM di "Superstar". Dopo tutto questo tempo le cose sono chiaramente cambiate, e per diventare volti noti ora si possono prendere vie alternative all'essere protagonisti del grande schermo o essere fenomeni della chitarra elettrica. Nuove Stelle infatti rivede con la tradizionale chiave satirica anche professioni attuali come l'influencer. In più, grazie alla meccanica tutta nuova che si basa sulle statistiche della fama, molte altre azioni possono farci guadagnare follower e, perché no, hater!

Benvenuti a Del Sol Valley, dove bisogna essere disposti a tutto per avere quella fotografia.

Nonostante questo però, il fulcro dell'esperienza è ancora la professione dell'attore. A "Del Sol Valley", la nuova area esplorabile con questa espansione, gli studios di registrazione sono sempre aperti, così' come le audizioni per il prossimo blockbuster. Del Sol è praticamente la Hollywood dei nostri amici virtuali, che ospita ville sontuose di famosi attori sulle colline e locali esclusivi quando si scende nel downtown, dove è facile essere "rimbalzati" all'ingresso se siete dei comuni mortali senza uno straccio di Award in vetrina.

Così, possiamo intraprendere questa professione con i suoi pro e contro. Non è ovviamente un lavoro fisso con orari predeterminati, anzi, c'è da fare un'audizione per ogni parte da ottenere, dopodiché esibirsi in un giorno preciso e ottenere l'agognato cachet. Questo è il lavoro che possiamo controllare azione dopo azione, ed è appassionante recarsi sul set, sedersi al trucco e parrucco e vestire il costume per poi recitare. Come potete immaginare non si diventa i Jack di Titanic da un giorno all'altro e anche qui ci sarà da fare gavetta con spot televisivi di serie B, che richiedono varie statistiche oltre a quella scontata di carisma e recitazione. Per girare la pubblicità del ferramenta ad esempio, dovrete avere anche una buona manualità. La varietà è da premiare: ci esibiremo in tanti scenari, che vanno dal film piratesco fino a quello futuristico Sci-Fi, ognuno con costumi e copioni adatti alla situazione.

Il bello di Nuove Stelle è il non essere un mero pacchetto di oggetti e professioni in più per The Sims 4, ma un'espansione vera e propria che cambia le meccaniche di base con l'introduzione del sistema di notorietà. Diventare famosi diventa così una sorta di tachimetro che si può portare al massimo anche dipingendo quadri bellissimi o postando foto su Simstagram. In più, in un ambiente come Del Sol Valley, i weekend diventano l'occasione ideale per party glitterati, e i vostri amici Sim non vedranno l'ora di invitarvi per andare insieme e riuscire ad ottenere qualche prezioso selfie con i famosi. I party sono utili anche per la professione dell'influencer di moda, che ha quindi la possibilità di intervistare altri appassionati e ottenere follower e click sugli articoli. Nuove Stelle riserva poi molte sorprese in questa spasmodica ricerca. Proprio da influencer ad esempio, sarete messi di fronte a scelte difficili: siete disposti a perdere il posto per rivelare la nuova collezione che avete sbirciato nei bozzetti di un noto stilista, e guadagnare una stella di fama in più?

La vena satirica, come dicevamo in apertura, pervade tutti gli ambienti e le azioni possibili in Nuove Stelle, e rappresenta in modo davvero divertente i vari cliché della vita dei famosi. I Sims più in vista ad esempio, sono circondati da un'aura sfolgorante, e le interazioni possibili vanno dalla richiesta di un selfie insieme fino allo strillo di adulazione. Cose che potrebbero succedere benissimo anche a noi se sapremo giocare bene le nostre carte e portare l'indicatore di celebrità alla stella più alta. La presa in giro del mondo hollywoodiano è evidente soprattutto negli oggetti da arredamento esclusivi di questa espansione, dalla dubbia utilità, spesso costosissimi ed esageratissimi negli ornamenti, che sottolineano la tipica ostentazione che ben conosciamo nel mondo reale, che cade volentieri nel trash. Questo le rende spassose ma forse troppo particolari per integrarsi a quelli già a disposizione nel gioco base o con le altre espansioni. Se invece volete diventare i nuovi McHammer, cominciate ad indossare i pantaloni larghi.

Il set è dove accade la magia. Vi esibirete in tanti scenari diversi, divertenti da scoprire.

L'eccentricità delle star è un altro elemento di questa caratteristica di Nuove Stelle che ci è piaciuto. Nel percorso fino in cima alle colline di Del Sol i nostri Sim svilupperanno, autonomamente, lati del carattere decisamente peculiari e che hanno perfettamente senso in quest'ottica. La Sim che stavamo portando al successo come influencer ad un tratto si è scoperta essere una "Bomba Emotiva" intrattabile. Inoltre, si sa, accrescere la propria fama non è matematica, e i saliscendi sono continui. Il giorno prima sei al centro dei riflettori, quello dopo i fondo alle comparse, e i fan si dimenticano presto anche dei migliori colpi di scena. Questo costringe a continue trovate da inventarsi pur di acquisire punti utili a non perdere follower, come diventare al contempo pittori o fotografi affermati. E in fondo ha perfettamente senso nel costruire il carattere di una personalità famosa che è pur sempre un artista. Infine, è presente un vero e proprio Skill Tree per ogni livello di celebrità raggiunto, che apre ad azioni uniche. Tanta roba insomma.

Nuove Stelle ha il merito di riuscire a modificare il gameplay originale di The Sims 4 con la meccanica della fama che possiede una notevole profondità, e sfumature divertenti e spesso imprevedibili. Gira molto attorno alla professione dell'attore cinematografico, ma sa influenzare tutto il resto delle attività che possono diventare espedienti per farci notare. Le sfumature poco prevedibili che possono generarsi rendono più entusiasmante la vita dei Sim e quella nostra di giocatori, a tutto vantaggio del divertimento. Una bella variante, completa e curata nei minimi dettagli, che ha perfettamente senso di essere presa in considerazione anche se non avete nessun'altra espansione nella vostra collezione.