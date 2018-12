La Sfida di Rastakhan è ora disponibile su Hearthstone

I giocatori di Hearthstone di tutta Azeroth si stanno riversando nell'Arena dei Gurubashi insieme ad altri tifosi vocianti e sfidanti Troll per il lancio de La sfida di Rastakhan, la nuova espansione dell'acclamato gioco di carte digitale di Blizzard Entertainment che proprio di recente ha superato i 100 milioni di giocatori!

Ne La sfida di Rastakhan i giocatori dovranno combattere per la gloria con 135 nuove carte e un arsenale di nuove meccaniche. I Troll di Azeroth si sono radunati per ordine del loro capo, Re Rastakhan, in uno scontro generazionale senza quartiere. Nove squadre guidate da alcuni dei guerrieri Troll più valorosi, nove leggendari campioni Troll che rappresentano ognuno una classe di Hearthstone. I combattenti potranno approfittare delle benedizioni dei loro Loa , antichi spiriti venerati dai Troll che si manifestano come servitori Leggendari. Chi desidera approfondire la conoscenza della magia dei Troll può evocare gli Spiriti, servitori unici specifici di classe che funzionano in sinergia con i Loa. Chi vuole stupire la folla con la propria brutalità può affidarsi alle carte con Annientamento, la nuova meccanica che ricompensa con potenti effetti i giocatori che infliggono danni in eccesso.

"Siamo entusiasti di portare nell'arena i giocatori di Hearthstone di tutto il mondo che vogliono mettersi alla prova ne La sfida di Rastakhan," ha detto J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. "L'Arena dei Gurubashi ha ospitato innumerevoli combattimenti nel corso degli anni, ma niente di simile a ciò che sta per avvenire: siamo ansiosi di vedere i mazzi che i giocatori saranno in grado di creare."

Incoraggiamo i giocatori più assetati di gloria ad allenarsi con gli amici gladiatori nel corso delle prossime due settimane, perché il 13 dicembre Re Rastakhan inaugurerà la Sfida dei Loa, la frenetica modalità per giocatore singolo di Hearthstone in arrivo per La sfida di Rastakhan. I giocatori entreranno nell'arena nei panni di Rikkar, un aspirante gladiatore che si unirà a una delle nove squadre del torneo e apprenderà importanti tecniche di lotta, radunando alleati lungo il suo cammino per vincere il titolo di Troll più forte di Azeroth. Ulteriori dettagli su questa nuova, impegnativa modalità di gioco verranno annunciati al più presto.