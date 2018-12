Monster Hunter World: nuove missioni e mostri con la nuova espansione Iceborne

Capcom ha da poco annunciato la nuova espansione per il suo Monster Hunter World, Iceborne. Si tratta di un DLC che introduce nuove quest e mostri, oltre che espandere la trama con una nuova campagna.

Come riporta VG247, Iceborne è in parole povere l'espansione che i fan attendevano da tempo, il DLC espande il mondo di gioco introducendo nuovi nemici, missioni ed ambientazioni, inoltre sarà presente una modalità storia che si pone dopo gli eventi del gioco base.

Capcom ha inoltre annunciato l'introduzione di una nuova classe di nemici di grado G, questi mostri metteranno a dura prova i cacciatori più esperti in quanto presenteranno abilità potenziate rispetto alle controparti di livello inferiore. Tuttavia sconfiggendoli potrete mettere le mani su ricompense esclusive. Iceborne è al momento prevista per il 2019 e richiederà il gioco base per essere giocata, tuttavia sembra che su PC l'espansione non sarà pubblicata contemporaneamente alle controparti console.

Monster Hunter World è disponibile su PC, Xbox One e PC.

