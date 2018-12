Gli sviluppatori di Void Bastards parlano delle lezioni apprese da BioShock e System Shock 2

In un'intervista con DualShockers, i creatori di Void Bastards, Blue Manchu, hanno parlato dei meccanismi, dei pensieri e delle azioni alla base della creazione e dello sviluppo del gioco. In una delle domande, è stato chiesto a Jonathan Chey (co-fondatore di Irrational Games e lead programmer / designer di Void Bastards) di parlare dell'ispirazione e delle lezioni che ha appreso dallo sviluppo di BioShock e System Shock 2 durante la creazione di Void Bastards.

Secondo Chey, ci sono state "più [lezioni] di quante ne potessi immaginare". Lo sviluppatore ha parlato di come ha imparato che con un budget inferiore ha bisogno di "spendere le risorse per le cose che contano se non si ha il tempo di costruire una simulazione complessa" o "utilizzare sistemi numerici stile RPG per supportare la crescita del giocatore".

È interessante vedere il netto contrasto tra l'approccio di Chey nei confronti di Void Bastards e un progetto di grandi dimensioni come BioShock. Dopo aver parlato delle risorse, si è concentrato sulla costruzione del mondo affermando: "se rispetti il ​​tuo mondo, è più probabile che i giocatori lo trovino interessante e coinvolgente".

Nell'intervista completa, dal punto di vista del gameplay, il focus si è spostato sullo stealth. Chey fa notare che "se costruisci abbastanza sistemi interessanti e ti assicuri che si sovrappongano, otterrai un gameplay a cui non avresti mai pensato. Ad esempio, i nostri nemici non "barano" e non sanno magicamente dove si trova il giocatore". Blue Manchu ha creato un gameplay di tipo stealth in cui puoi nasconderti dai "nemici" e "fare deliberatamente un rumore per attirarli in stanze dove è possibile intrappolarli."

Per chi non lo sapesse, il gioco segue le vicende di un gruppo di prigionieri nel loro viaggio nello spazio. Con il progredire del gioco, i giocatori devono imparare a pianificare i loro percorsi, usare le strategie per completare con successo le missioni e fare scelte importanti per proteggere la vita dei compagni di prigionia. Quando uno dei compagni muore, un altro si fa avanti per continuare il combattimento. Chey ha rivelato che si può effettivamente giocare l'intera avventura senza morire, se sarete abbastanza abili.

Void Bastards sarà lanciato per PC e Xbox One all'inizio del 2019.