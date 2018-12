Hytale: ecco il nuovo titolo di Riot Games e pezzi grossi della community di Minecraft

Se siete giocatori di Minecraft conoscerete sicuramente Hypixel, uno dei server più popolari del gioco e patria di alcuni dei migliori creatori della community.

Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Hypixel Studios è un nuovo team indipendente di circa 40 persone (incluso il co-fondatore di Hypixel) che ha annunciato oggi il suo nuovo titolo Hytale, anche gli sviluppatori di League of Legends (Riot Games) parteciperanno come investitori. Il titolo presenterà una modalità focalizzata unicamente sulla creazione ed una modalità avventura che prevede dungeon e boss da affrontare.

Ecco le parole del boss di Riot Games Dylan Jadeja:

"Quando abbiamo incontrato il team di Hypixel nel 2016 siamo rimasti spiazzati dalla loro dedizione alla community, la loro visione del futuro dei giochi sandbox e nella loro fiducia verso una comunità di content creator che lavora per uno scopo comune. La loro ambizione ci ha dato molta fiducia e da quello che stiamo vedendo, non lo rimpiangiamo. Supportare Hypixel è anche un'opportunità per supportare un gioco che raggiungerà diversi tipi di giocatori. Non vediamo l'ora di immergerci nel mondo di Hytale."

Cosa ne pensate? Avete già guardato il trailer di annuncio di Hytale?