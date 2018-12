Avalanche spiega il processo creativo dietro la realizzazione del folle mondo di RAGE 2

RAGE 2 ha debuttato con un trailer esplosivo e pieno di colori. Era un segno che questo nuovo capitolo non somigliava per nulla al primo RAGE, a dimostrazione del fatto che Avalanche e id Software avevano in mente altro per il gioco.

Avalanche, nello specifico, mira a creare una grande varietà visiva nel mondo di RAGE 2 e questo processo inizia con concetti artistici. Game Informer ha avuto l'occasione di parlare con l'art director del gioco,Jeremy Miller, che ha descritto il processo per creare il folle mondo di RAGE 2.

"Una parte fondamentale del mondo di RAGE è il cyberpunk desertico. È un mondo post-apocalittico, con una terra desolata che a volte è lussureggiante e ha anche un forte accento cyberpunk".

"La variazione visiva è stata fondamentale per noi, e questo è supportato dalle fazioni dei personaggi e dalle varie parti del mondo".

"Ogni fazione è piena di persone terribili. Ma sono anche fantastici. Non puoi fare a meno di essere come loro."

"RAGE non ha un problema con le risorse. Ha un problema di follia. Il mondo è pieno di cose. Ci sono computer, parti di computer, pistole e automobili. Se vuoi procurarti delle cose, ce ne sono parecchie in giro e nascoste ... Le persone hanno passato anni a prendere tutte queste risorse e a metterle insieme per farle funzionare. Il mondo ha molte risorse, ma nessuno sa come usarle e le persone sono folli."

"Quando l'asteroide Apophis colpì ci fu la sensazione che il mondo sarebbe diventato Marte. Il pianeta sarebbe stato completamente sterile. Perciò c'è un elemento di colonialismo spaziale nei costumi. Una sottile atmosfera in stile NASA nei loro abiti."

"Uno dei nostri pilastri chiave è il divertimento, e questo è un enorme elemento di follia, ma se la follia che creiamo è deprimente e non divertente, non è adatta a RAGE".

In altre notizie correlate, abbiamo appreso che il gioco riceverà DLC gratuiti e a pagamento, ma non la modalità New Game Plus.

RAGE 2 è in arrivo il 14 maggio per PS4, Xbox One e PC.