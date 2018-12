RAGE 2: un nuovo video gameplay si focalizza sulle abilità e i poteri speciali del protagonista

Il 2019 si appresta ad essere un altro anno di grandi uscite e, tra queste, non possiamo non menzionare quella di RAGE 2. Dopo un capitolo dalle grandi potenzialità, la serie sta per tornare con un secondo episodio che si preannuncia davvero esplosivo.

Per lenire l'attesa, ecco che Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay che, in compagnia del game director, Magnus Nedfors, ci illustra le abilità e i poteri con cui il protagonista, Walker, potrà scatenare l'inferno nell'open world realizzato da id Software e Avalanche.

Il protagonista, impossessandosi dei Nanotriti, potenti minerali extraterrestri provenienti dalla cometa che ha annientato la civiltà, potrà evolvere le sue abilità diventando sempre più forte:

Che ne dite?

In altre notizie correlate, abbiamo appreso che RAGE 2 presenterà un mondo di gioco in grado di "distrarre continuamente" il giocatore con i vari eventi proposti.

RAGE 2 è in arrivo il 14 maggio per PS4, Xbox One e PC.