Uno show giapponese svela alcuni concept di Pokémon mai inseriti in Pokémon Rosso e Blu

Prima di elevarsi a fenomeno planetario in grado di coinvolgere milioni di fan in tutto il mondo, nel lontano 1996 i Pokmon avevano un nome diverso (Capsule Monsters) ma soprattutto un aspetto del tutto differente da quello delle creature che abbiamo imparato a conoscere oggi.

Come riporta Polygon, un programma televisivo giapponese sull'emittente NHK ha svelato di recente alcune concept art relative ai primi modelli dei 150 Pokmon iniziali inclusi in Rosso e Blu, i primi videogiochi dei Pokmon per Game Boy che fecero impazzire il Giappone nella seconda met degli anni '90.

Nelle immagini possiamo ammirare alcune creature dall'aspetto familiare, mentre altre assomigliano solo vagamente ad altri Pokmon essendo le loro versioni provvisorie e iniziali. Ad esempio, nel primo disegno il terzo dalla sinistra nella prima riga il concept di Scyther, mentre nella seconda immagine il disegno dello scontro iniziale tra Gengar e Nidorino che apre Pokmon Rosso vede quest'ultimo Pokmon rappresentato in maniera molto diversa da quella che stata poi la sua versione finale.

Insomma, era lecito immaginare che moltissime creature non avessero trovato spazio nella selezione iniziale di 150 Pokmon, ma grazie a questi disegni possiamo finalmente dare uno sguardo a questi primi concept. Che ne pensate? Vorreste vedere pi disegni dei Pokmon mai inclusi in Rosso e Blu?