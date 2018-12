Fortnite: a Lucca un punto vendita Space One riduce le vendite di ricariche digitali per combattere la ludopatia

La ludopatia, specie se minorile, è davvero una brutta piaga, combattuta nei centri specializzati a suon psicologi e psichiatri esperti.

Ebbene, come possiamo vedere sulla loro pagina Facebook, un punto vendita Space One sito a Lucca ha pensato bene di ridurre la vendita delle ricariche digitali con l'intento di non contribuire alla diffusione di questa piaga, e di dare un chiaro messaggio di sensibilizzazione ai giocatori e genitori in primis.

I gestori del negozio dichiarano infatti di assistere sempre più spesso, specie nell'ultimo periodo caratterizzato dall'ascesa di Fortnite, a fenomeni che destano preoccupazione e che nulla hanno a che fare con lo spirito per cui il negozio è stato aperto:

"Viste le domande, e l'incredibile quanto personalmente insensata richiesta di ricariche per acquisti digitali online sulle voste console, ci sembra doveroso essere chiari e trasparenti con la nostra clientela.

Ultimamente, per il nostro benessere, ma sopratutto per quello di tutti i genitori che si presentano da noi, chiedendo continuamente ricariche come fossimo pusher digitali, abbiamo deciso di ridurre drasticamente questo servizio.

Non lo abbiamo cancellato, attenzione, ma solo ridotto, per un motivo piuttosto semplice.

Sono 20 anni che cerchiamo di vendere emozioni, sogni e divertimento, tutto quello che insomma rende magico il mondo dei videogiochi e dei videogiocatori.

In questo ultimo anno però, è stata fatta leva sulle sensazioni e punti deboli più vulnerabili dell' essere umano...rendere bimbi collezionisti fobici di indumenti virtuali o di "buffe" e stravaganti esultanze infatti, è diventato un costo che sembra scavalcare il piacere di giocare, ed è una cosa che noi non vogliamo accettare.

Madri che riportano indietro console per "disintossicare" il figlio da Fortnite, che si lamentano delle continue richieste atte a "shoppare" senza sapere neanche cosa significhi, nonni che portano il nipotino in negozio dicendo che possono avere un qualsiasi gioco nuovo per Natale, ma che si sentono rispondere "voglio 70 euro di ricariche", e mille altri anedotti compresi furti di carte di credito dal portafoglio dei genitori, e tanto altro che non vogliamo stare a scrivere per mero senso del buongusto.

Avete presente la ludopatia!? avete in mente le scene al bar dove adulti si perdono in meandri di luci e suoni ammalianti senza permette all' utente di staccarsi? forse non ve ne rendete conto, ma sta succedendo esattamente la stessa cosa, e noi non vogliamo più far parte di questo sistema.

Ovviamente non ci riferiamo a chi, con moderazione e tranquillità, effettua i suoi acquisti consapevole che si trattino di microtransazioni. Se siamo arrivati a questo punto, è perchè abbiamo veramente visto e toccato con mano l'inizio di una voragine che inizia davvero a preoccuparci.

Ecco perchè manteniamo fede ai principi che abbiamo fin da quando Space One ha aperto i battenti due decadi orsono....forse guadagneremo meno, ma onestamente ci sentiamo molto più soddisfatti cosi, grazie per l'attenzione.

Space One Lucca Staff"

Cosa ne pensate dell'iniziativa del negozio lucchese?