Il pacchetto Leggende Congelate invade Fortnite

Dopo il recente aggiornamento di Fortnite, sul negozio del popolare battle royale Ŕ apparso il pacchetto Leggende Congelate, ovvero un bundle contenente 3 versioni a tema invernale di 3 famosi costumi. L'annuncio proviene direttamente dal profilo Twitter di Fortnite.

Qui sotto trovate la descrizione del pacchetto, che ricordiamo ha un costo di 24.99 euro.

Vivi il brivido delle feste con il pacchetto Leggende Congelate, include:

Legends never die, even when they get a bit frosty. ÔŁä´ŞĆ



The Frozen Legends Bundle is available in the Store now! pic.twitter.com/yBDuL5VGGQ