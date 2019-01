FIFA 19 Ultimate Team (FUT 19): ecco la Squadra della Settimana 16 - Team of The Week TOTW 16

EA Sports ha appena annunciato la Squadra della Settimana 16 di FIFA 19, che sarà disponibile per una settimana nei pacchetti di FIFA Ultimate Team 19. I giocatori della squadra della settimana sono detti In Form, e hanno valori decisamente più alti della rispettiva carta normale. Sono disponibili nei pacchetti per una settimana a partire da stasera.

La Squadra della settimana SDS 16 o anche detta Team of the Week 16 TOTW#16 comprende i giocatori che si sono messi in luce maggiormente nei rispettivi campionati.

Ogni settimana FIFA Ultimate Team seleziona i migliori giocatori da competizioni internazionali e per club intorno al mondo.

Questa settimana, abbiamo stelle del calibro di Firmino, Felipe Anderson e Hazard, entrambi alla seconda carta IF (SIF), e tanti giocatori della serieA per via del doppio turno natlizio: Skriniar, Milinkovic Savic, Ilicic, Gomez, Donnarrumma e Quagliarella.

Ogni settimana puoi sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team. Gli oggetti TOTW si possono trovare all'interno dei pacchetti per una settimana a partire dalle 19.00 di stasera, e come premi nella Weekend League a partire dal piazzamento Argento.

Siete pronti a fare i vostri investimenti nel Team of the Week 16?