Il team di The Last Night è alla ricerca di nuovi investitori

The Last Night Ŕ un platform open-world cyberpunk annunciato durante l'E3 2017. Il titolo ha fatto perdere le sue tracce fino al 2018, anno in cui gli sviluppatori assicurano che lo sviluppo procede secondo i piani. Sembra che per˛ qualcosa non abbia funzionato.

Come riporta PC Games, il creatore del gioco Tim Soret ha pubblicato un post su Twitter dichiarando che il team Ŕ attualmente alla ricerca di nuovi investitori a causa di "enormi problemi di natura economica e legale." Il titolo doveva essere rilasciato nel 2018 ma Ŕ stato in seguito posticipato ed il team ha dovuto cancellare il trailer riservato ai The Game Awards.

Then...

- We encountered massive business, legal & funding issues we can't talk about.

- We had to cancel a new trailer of The Last Night at The Game Awards ­čś░

- We're currently raising funds, so get in touch: hello@oddtales.net — timsoret (@timsoret) December 31, 2018

The Last Night Ŕ stato rivelato l'anno scorso e secondo Tim Soret doveva essere un action cinematografico, sulla falsariga del classico del 1992 Flashback. Da allora Ŕ stato inserito nella lista dei desideri degli utenti Steam 186.000 volte.

"The Last Night immerge il giocatore nella vita quotidiana di Charlie, un cittadino di serie B che abita in una cittÓ pullulante di realtÓ aumentata e di cittadini che vivono un'esistenza ludicizzata: entrambe queste cose sono precluse a Charlie per via di un incidente di infanzia. Apatico e sfiduciato dal mondo apparentemente inutile che lo circonda, Charlie ha l'occasione di prendere la situazione nelle proprie mani. Ma a quale rischio?" - recita la descrizione sulla pagina Steam del gioco.

