Il prossimo Call of Duty potrebbe essere Modern Warfare 4 o Ghosts 2

Activision e Infinity Ward stanno stuzzicando la fantasia dei fan cercando di fargli indovinare se il prossimo gioco Call of Duty sarà Call of Duty: Modern Warfare 4 o Call of Duty: Ghosts 2. Activision, dunque, starebbe già guardando a quello che accadrà nella serie dopo Black Ops 4.

Non sappiamo se Infinity Ward deciderà di seguire l'esempio di Black Ops 4 o tornerà alla già collaudata campagna per giocatore singolo, tuttavia, in entrambi i casi, potrebbe arrivare presto un annuncio.

Come riportato da Screenrant, il communications manager di Infinity Ward, Ashton Williams, ha postato su Twitter un cenno criptico del prossimo gioco Call of Duty. L'uso di un teschio ha diviso la community sul significato del messaggio di Williams. Alcuni hanno indicato che il teschio potrebbe riguardare il tenente Simon "Ghost" Riley di Modern Warfare.

Altri hanno sottolineato che il Call of Duty del 2013, Ghosts, ha utilizzato un motivo a forma di teschio nella sua originale campagna di marketing. Considerando che sono passati più di cinque anni dal lancio di Ghosts, i giocatori rimangono in attesa di notizie su un eventuale seguito.

Solo pochi eletti sanno se l'imminente titolo di Infinity Ward sarà Modern Warfare 4 o Ghosts 2, ma un esperto del settore esclude un Ghosts 2. Jason Schreier di Kotaku, su ResetEra, ha dichiarato che Infinity Ward sicuramente non sta lavorando a Call of Duty: Ghosts 2. Anche se Schreier non entra nel dettaglio, rimane una fonte molto affidabile per questo genere di notizie.

Questo non sarebbe il primo rumor su Call of Duty: Modern Warfare 4. L'anno scorso, si era già parlato di come Infinity Ward avesse intenzione di tornare al mondo distopico di Modern Warfare.

Le prime notizie sui giochi Call of Duty di solito arrivano a marzo con un annuncio a maggio, ma Activision e Infinity Ward sembrano muoversi un po' più velocemente in questo 2019. Che ne pensate?