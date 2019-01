Jack Black: dopo l'apertura del canale YouTube sui videogiochi carica il primo video, ma non è quello che tutti si aspettavano

Come probabilmente gi saprete il celebre attore comico Jack Black ha aperto qualche giorno fa il suo personalissimo canale YouTube a tema videogiochi, e come riporta Dualshockers ha finalmente caricato il suoi primo video.

Ebbene, Jack Black si s tuffato nel mondo dei videogiochi, ma nello specifico in quello dei giochi vintage, in particolare si parla di flipper. Il primo video dell'attore infatti intitolato "A House with a Pin in the Balls", e si tratta di un vero e proprio omaggio al flipper. Black ha infatto accompagnato i suoi oltre 2,5 milioni di iscritti guadagnati sulla fiducia nelle sale della Pinball Hall of Fame di Las Vegas, dove ha mostrato alcune macchine d'epoca manifestando tutta la sua passione per i flipper.

Ad ogni mondo, che vi intendiate di flipper o meno, se siete iscritti al suo canale lo siete per le capacit attoriali e comiche di Jack Black, per cui non rimarrete sicuramente delusi.

Cosa ne pensate del suo debutto su YouTube?